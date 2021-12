Cerimônia abre oficialmente os Jogos Universitários Brasileiros da Bahia

A fase final dos (Jubs), começa nesta terça-feira, 22, a partir das 9h, e vai até a próxima segunda, 28, em Salvador e Lauro de Freitas. Na noite desta segunda, 21, o evento foi aberto oficialmente com o desfile das delegações na área destinada ao dojo de luta do Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), em Lauro de Freitas.

O CPJ será um dos principais locais das competições. Além de equipamentos como o ginásio poliesportivo de Cajazeiras, o do Ifba, da Adelba, da FSBA e o ginásio municipal de Lauro de Freitas. Já o Centro de Treinamento da Ribeira vai sediar o vôlei de praia, enquanto a piscina olímpica da Avenida Bonocô terá a natação.

Anfitriã do evento, com os seus 172 atletas, a Bahia quebrou a sequência alfabética de apresentações feitas sob pouca luz sendo a última do desfile, que começou com um atraso de cerca de uma hora. Para carregar o nome do estado, a delegação baiana teve como embaixadora Juliana Martins, de 24 anos.

Daniel Fraga, de 22 anos, foi o porta-bandeira da delegação. “Sou tricampeão do Juba (Jogos Universitários da Bahia), e a minha melhor colocação no Jubs foi o quinto lugar. Mas neste, que é o meu segundo Jubs, vou brigar por medalha”, afirmou o judoca da categoria ligeiro (-60 kg).

Mascote dos Jogos, Jubinho foi o último a desfilar no CPJ. Duas delegações trouxeram mascotes próprios. De Alagoas, o técnico de judô Hilton Alvin, 41, passou vestido de Lampião para, conforme disse, representar a tradição nordestina. Ele treina seis atletas para competir em Salvador.

“Fiz uma viagem de oito horas de carro. O restante da delegação de 40 atletas levou 12 horas, de ônibus”, contou Alvin, disfarçado no boneco símbolo do cangaceiro famoso. O Acre veio também com um mascote, um tiranossauro rex que, em vez de dar medo, atraiu os atletas para selfies.

Dispondo apenas da iluminação de canhões de luz, os estudantes tiveram dificuldade para registrar imagens no celular. Na penumbra, apelaram para a lanterna dos aparelhos para a captura da imagem.

Os favoritos

Os sete dias de competições, distribuídas por 13 diferentes modalidades esportivas, vão envolver 2.500 jovens estudantes de várias partes do Brasil. Sâo Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são alguns dos principais favoritos à conquista de medalhas.

