Cerca de 900 atletas fazem percurso da Lavagem do Bonfim

No momento em que muita gente se dirigia à Igreja da Conceição, no Comércio, o grupo de 900 participantes da 32ª Corrida Sagrada já tinha saído da Conceição e seguia para a Igreja do Bonfim.

A largada para a competição de 6,4 km foi dada às 7h30 desta quinta-feira, 15, coincidindo também com o momento em que dezenas de ambulantes instalavam suas barracas.

Com um 'olho no padre e outro na missa', os comerciantes deram pausas para acompanhar a passagem dos atletas e ao mesmo tempo cuidar de seus pontos de vendas.

Em vários momentos os corredores tiveram de dar guinadas para evitar, por exemplo, um choque com o carrinho transportando seis sacos de gelo por um dos ambulantes.

Ou desviar de quem andava distraído e não percebeu a competição por um lugar no pódio da corrida.

O primeiro a finalizar o tradicional percurso do cortejo foi Hélio Cassio dos Reis, com o tempo de 20min27. Entre as mulheres, a campeã foi Adriana Lopes, que levou 25min44 para terminar a corrida.

Hélio e Adriana receberam, cada um, R$ 600 de premiação pelo primeiro lugar na prova, que abre a temporada do atletismo em clima de confraternização entre os atletas.

"É uma corrida rápida, mas dura", considerou Hélio. "É preciso manter a velocidade e ter resistência", completou Adriana.

Atletas da equipe Multsport, comandada pelo técnico Gilmário Mendes, os campeões comemoraram também uma conquista inédita da equipe na corrida.

"Foi a décima vez em que nós da Multsport colocamos os dois primeiros colocados, no masculino e feminino, campeões da Corrida Sagrada", afirmou Mendes. "É também a 18ª vez em que ou ganha um homem ou uma mulher da Multsport", completou.

Ambiente

Não faltou interatividade entre os participantes da corrida e ambulantes. Uma delas foi registrada quando os atletas passavam pela Avenida dos Dendezeiros.

Ali, receberam tratamento de 'bebês' por parte de um vendedor que seguia estrategicamente no sentido contrário ao da competição anunciando: "olha o gagau", referindo-se ao mingau de tapioca vendido por ele.

Para aumentar a dificuldade além da ladeira no final da corrida, um veículo modelo Van da prefeitura precisou manobrar para subir na calçada e atravessou na pista. Ritmo quebrado, a saída foi contornar o veículo e seguir.

Personagem recorrente em 26 edições da Corrida Sagrada, devido ao uso contumaz de um chocalho preso à altura da cintura, o protético Godofredo Almeida, de 63 anos, atraiu olhares de todas as direções ao passar.

"Que figura", disparou um transeunte ao longe, enquanto maneava a cabeça tentando decifrar o motivo de Almeida para o uso de chocalho. "Faço isso porque amo os animais e como protesto contra os maus-tratos aos animais e o desmatamento", explicou Almeida, após completar a prova em 25 minutos.

'Figura', foi o nome mais fora de contexto que o protético disse já ter sido chamado. "O normal é me apelidarem de touro, rei do gado, bode, cabra. Adoram quando me chamam assim, porque eu amo os animais", declarou.

Encerrada a disputa, o topo da ladeira do Bonfim serviu de palco para os selfies dos participantes. Sozinho ou em grupos, principalmente os integrantes dos clubes de corridas aproveitaram para registrar o momento e postar online em suas contas nas redes sociais.

Com tantos vendedores no cortejo, não faltaram aqueles relacionados diretamente à corrida. Foi o que aconteceu com um fotógrafo posicionado no meio da ladeira.

O cartão de visitas era um panfleto distribuído, que avisava se tratar do serviço 'de lho no atleta': Quem quisesse ter a própria foto, a partir de 3,50, bastava acessar site homônimo.

