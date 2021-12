Cerca de 450 barcos participam da Regata Aratu-Maragojipe

Com a participação de cerca de 450 embarcações e 1.800 tripulantes distribuídos em 20 classes, foi realizada ontem a 46ª Regata Aratu-Maragojipe. A largada ocorreu às 10h, na raia montada entre o Farolete da Base Naval de Aratu e a Ilha de Maré.

O evento, além do caráter esportivo, tem também o objetivo de incentivar o turismo náutico da Bahia, segundo o titular da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa), Diogo Medrado. Por conta disso, o órgão foi o patrocinador máster da regata este ano.

"Acreditamos no nosso potencial de atrair turistas de toda a parte do mundo, que se encantam com a Baía de Todos-os-Santos quando vêm ao nosso estado. Por isso, apoiamos este tipo de evento esportivo", disse.

A abertura do evento contou com a presença do campeão de jet ski, Bruno Jacob, que, com 80 pilotos, fez campanha para chamar a atenção para o uso correto do equipamento.

Metade do percurso da regata ocorreu na Baía de Todos-os-Santos e outra no Rio Paraguaçu. A competição nasceu em 1969 com a denominação de Regata de São Bartolomeu, em homenagem ao santo padroeiro de Maragojipe. Grandes nomes do iatismo mundial, como Torben e Lars Grael, já participaram da competição.

