Cerca de 400 competidores movimentam Rally do Batom

Após pouco mais de 4h20min e um percurso pelas ruas de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, os cerca de 400 competidores cruzaram a linha de chegada da 22ª edição do Rally do Batom. Na categoria Expedition, a principal da prova realizada no sábado, 18, a dupla vencedora foi Danilo Peixoto e Solange Rêgo.

