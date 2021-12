Cerca de 300 atletas competem pelo maior torneio de crossfit do Nordeste

Cerca de 300 atletas competem no Salvador Shopping pelo maior torneio de crossfit do Nordeste, nos dias 26 e 27 de janeiro. O evento já está na terceira edição e acontecerá das 8h ás 18h, no G1 do Salvador Shopping.

Os competidores se inscreveram em trios para uma das três categorias do torneio: Scaled, Intermediário e RX. Além disso, os atletas e demais participantes terão à disposição toda uma estrutura de recepção com hamburguerias, cervejarias, shows de performance crossfit e estandes de diversos boxes de crossfit.

Os interessados em assistir poderá adquirir ingresso único para os dois dias da competição por R$ 40 no lote promocional.

