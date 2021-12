Centro Pan-Americano receberá 1ª etapa do Circuito Baiano

Inaugurado em julho do ano passado, o Centro Pan-Americano de Judô, situado em Lauro de Freitas, receberá sua segunda competição. Trata-se da primeira etapa do Circuito Baiano da modalidade. Com entrada gratuita para o público, o torneio, que vale como seletiva para o Campeonato Brasileiro Regional, será realizado no sábado, 14, a partir das 8h.

A disputa contará com a participação de 640 atletas de 49 clubes, que representam 22 cidades. As categorias vão de sub-13 a sênior, com combates nos oito pesos do masculino e do feminino. Cem vagas para a competição nacional, que acontece de 17 a 19 de abril também no Centro Pan-Americano, estarão em jogo.

Motivação

O Circuito Baiano terá cinco de suas oito etapas sediadas no local recém-construído. As demais ocorrem no interior do estado, em Jequié, Vitória da Conquista e Serrinha.

"Iniciamos o circuito estadual 2015 num espaço de referência internacional.

E é um fator motivacional para os atletas baianos ter a oportunidade de desfrutar de um equipamento de excelência. O judô na Bahia, que conta com 24 mil atletas cadastrados em nosso sistema, só tende a crescer ainda mais daqui para frente", projeta o presidente da Federação Baiana de Judô (Febaju), Marcelo Ornelas.

