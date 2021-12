Centro Pan-Americano de Judô é entregue em Lauro de Freitas

O governador Jaques Wagner e o ministro do Esporte Aldo Rebelo entregaram nesta segunda-feira, 28, o Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), localizado na praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O empreendimento é o mais novo e moderno centro de excelência de judô construído na América do Sul.

O CPJ será a base de treinamentos e competições da seleção olímpica brasileira de judô. As instalações também vão receber equipes de vários países para campeonatos, treinos e aclimatação para Rio-2016.

Centro Pan-Americano de Judô (Foto: Eduardo Martins | Ag. A TARDE)

A primeira competição está prevista para 30 de novembro, quando a CBJ programou um evento-teste. O Desafio Internacional de Judô reunirá as seleções olímpicas de Brasil e Itália em torneio individual e por equipes.

O centro contou com um investimento de R$ 43 milhões, e teve incentivos do Governo da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em parceria com o Ministério do Esporte, da Confederação Pan-Americana de Judô e da prefeitura de Lauro de Freitas.

<GALERIA ID=19407/>

adblock ativo