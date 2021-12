Centro Pan-Americano de Judô da Bahia chega a 50% das obras

Presidentes das 27 federações estaduais de judô filiadas à Confederação Brasileira, além de delegados da Confederação Pan-Americana, visitam nesta sexta-feira, 14, acompanhados do governador Jaques Wagner, as obras do Centro Pan-Americano de Judô, complexo que está sendo erguido em Lauro de Freitas - no espaço do antigo kartódromo na praia de Ipitanga.



"É fundamental para o judô brasileiro. É um marco ter uma sede desse nível", exaltou Amauri Moura Júnior, gerente da seleção brasileira de judô.

As obras estão bem adiantadas. Já foram construídos quase 50% do projeto. A previsão é de que elas sejam concluídas no mês de abril deste ano.



O Centro Pan-Americano é viabilizado financeiramente pelo Ministério do Esporte e pelo governo da Bahia, em parceria com a Confederação Brasileira de Judô e a prefeitura de Lauro de Freitas. O orçamento total da obra é de R$ 29,2 milhões - são R$ 9,7 milhões de recursos estaduais e o restante bancado com verbas federais.



O novo complexo vai ocupar uma área de 20 mil metros quadrados, com destaque para um ginásio com capacidade para 1.900 pessoas e que terá quatro tatames para lutas (veja raio-x do centro neste página).

O alojamento do novo centro abrigará 50 atletas, que também terão um centro de preparação e recuperação física à disposição, além de piscina e quadra poliesportiva.



"É o maior e mais moderno centro (de judô) da América Latina", pontuou Valter França, assessor de comunicação da CBJ.

Funcionamento

Segundo Moura Júnior, o novo equipamento será utilizado principalmente pela seleção brasileira - tanto pelos profissionais quanto pelos lutadores da base (sub-15, sub-18 e sub-23). No entanto, o espaço não será exclusivo para atletas de alto rendimento do país.



"A CBJ vai definir um calendário para o novo centro que contemplará também atletas que não fazem parte da Seleção", explicou o gerente da seleção nacional.

O novo centro também vai sediar competições internacionais e nacionais de judô.

Além dos brasileiros, atletas estrangeiros vão poder treinar nesta estrutura, que será referência na América Latina. "A prioridade será dos países pan-americanos, mas os de outros continentes também poderão utilizar. Basta fazer uma solicitação à CBJ", explicou.

Para a Olimpíada do Rio 2016, o novo centro servirá como base de aclimatação para os atletas estrangeiros.

As crianças também não vão ficar fora. Será implantada uma escolinha de judô para alunos de Lauro de Freitas. O objetivo é o desenvolvimento do esporte e a inclusão social.

Confira simulação de como será o centro do Pan-Americano:

Leandro Aragão Centro Pan-Americano de Judô da Bahia chega a 50% das obras

