Centro de judô só deve ser usado pela Seleção no 2º semestre

Em vez do Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), inaugurado em Lauro de Freitas no final de julho passado, o local escolhido pela Confederação Brasileira de Judô para o primeiro treino do ano em solo nacional foi o centro de vôlei de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O acampamento-treino da seleção brasileira de judô vai reunir 200 atletas de 11 países - entre eles, o fenômeno francês Teddy Riner, que nunca perdeu uma luta oficial - entre 27 de janeiro e 7 de fevereiro.

De acordo com a CBJ, o evento só não vai acontecer no centro baiano porque o equipamento ainda não está pronto, e a previsão é que os primeiros treinamentos e competições aconteçam somente a partir do segundo semestre.

"A estrutura civil foi inaugurada e a parte administrativa está funcionando. Mas ainda falta o mobiliário, como tatames e camas nos alojamentos", explicou, por telefone, a assessoria de imprensa.

"O centro de Saquarema foi escolhido porque já atende tanto aos nossos requisitos quanto aos do Comitê Olímpico Internacional (COI), que é nosso parceiro na realização dos treinamentos", acrescentou.

As preparações finais do CPJ, no entanto, são de responsabilidade da própria confederação. Em contrato firmado com o governo estadual, a entidade assumiria a administração do centro após a sua entrega.

Em novembro, quando o CPJ sediou um desafio entre Brasil e Itália, como evento-teste, os tatames utilizados foram cedidos pela Federação Baiana de Judô (FBJ) e os atletas foram hospedados num hotel em Stella Maris.

Mais agilidade

Recém-empossado no comando da Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Álvaro Gomes se comprometeu a cobrar mais rapidez na entrega do mobiliário.

Elias Dourado, diretor-geral da Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), explicou que a responsabilidade do estado, agora, é manter o centro ocupado com programas voltados à modalidade.

"O que competia ao estado fazer, nós fizemos. A obrigação da Setre através da Sudesb é promover o esporte no estado, capacitando cerca de 2 mil jovens com a ajuda de professores da CBJ", disse.

A Setre também se comprometeu a financiar as obras do novo kartódromo baiano, que foi demolido em 2013 para dar lugar ao centro. De acordo com a secretaria, o governo estadual se comprometeu a liberar R$ 3 milhões para a construção da nova pista, com inauguração prevista para outubro em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador.

O CPJ possui três edifícios com espaço para treinos e hospedagem. O ginásio é climatizado e tem arquibancada para 1.900 pessoas. O centro de recuperação e preparação conta com salas de avaliação física, fisioterapia, enfermaria, vestiário, academia e antidoping. Já o alojamento dispõe de 20 dormitórios e outras seis suítes para dirigentes.

O investimento total para a obra foi de R$ 43,2 milhões - R$ 14 milhões a mais do que o previsto inicialmente - com recursos dos governos federal e estadual e da CBJ.

