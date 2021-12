Centro Administrativo da Bahia será palco da Meia-maratona Asics

Pelo segundo ano consecutivo Salvador vai receber a etapa da Meia-maratona Asics, evento com oito etapas que reúne atletas de várias partes do país e da América do Sul.

Depois de Salvador, as etapas seguem para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, no Brasil, além de Buenos Aires, na Argentina, Santiago, no Chile, e Bogotá, na Colômbia.

A corrida terá largada às 6h50 deste domingo, 15, reunindo cerca de 2 mil participantes segundo a assessoria de imprensa do evento. A largada será a partir do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O percurso de 21,098 km sai do CAB, desce pela Avenida Paralela, acessa a Avenida Pinto de Aguiar e ao chegar na orla vai até o Jardim de Alah e retorna até Piatã, local da chegada.

Dicas de especialistas - Neste sábado, 14, especialistas profissionais de áreas como saúde, educação física, psicología e nutrição vão ensinar estratégias para o atleta correr bem e melhor.

Um deles será o professor Ulisses Carvalho, idealizador do clube de corrida Authentic Run, que reúne 200 alunos, cem dos quais estão inscritos na prova.

"Os 6 km iniciais são o que a gente chama de altimetria negativa. A dica que dou é que nesses primeiros 6 km o atleta contenha o ímpeto de aumentar a velocidade e se poupe, para não chegar ao final dos 21 km com fadiga", ensinou Carvalho.

