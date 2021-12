Centenas de fãs se reúnem para ver o desembarque da seleção em Salvador

Leia também:

Centenas de pessoas foram conferir o desembarque da seleção brasileira na manhã deste domingo, 6, no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães. Os jogadores e a comissão técnica chegaram no horário previsto. Eram 6h40 quando todos cruzaram de forma rápida o saguão de desembarque do aeroporto. A passagem só foi possível devido ao corredor de isolamento feito pela Polícia Militar, já que muita gente se espremia para pegar o melhor ângulo da chegada dos craques.

Com a moral lá em cima depois de vencer a Argentina ontem à noite por 3 a 1 e garantir a vaga na Copa do Mundo, a seleção de Dunga atraiu fãs que não pouparam esforços para registrar a presença dos ídolos com fotos à distância, já que nenhum dos atletas parou para dar autógrafos ou tirar fotos ao lado dos torcedores. Um dos jogadores mais festejados foi o atacante Kaká, que não vai jogar na próxima quarta-feira contra o Chile, em Pituaçu, já que, ontem, contra a Argentina recebeu o terceiro cartão amarelo e agora cumpre suspensão automática. Lúcio e Luís Fabiano, que também estão suspensos para a partida, desembarcaram em Salvador junto com a equipe. O ônibus com a seleção brasileira seguiu direto para o Hotel Sofitel, em Itapuã, onde a equipe ficará hospedada enquanto estiver na capital baiana.

