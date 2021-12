Cenário da Stock Car começa a ser montado no CAB

A montagem da estrutura para o GP Bahia da Stock Car de 2014, etapa de Salvador, começou a ser preparada no circuito urbano Ayrton Senna, localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB). A corrida será realizada no dia 15 de novembro (sábado).

Segundo a Defesa Civil do Salvador (Codesal), a armação dos equipamentos está em ritimo acelerado e sendo inspecionado. Na vistoria, serão fiscalizados itens como a segurança das arquibancadas, os alambrados, guard rails (proteção às margens da pista) e o local de entrada e saída de pessoas. As fiscalizações no local ocorrem durante as semanas que antecedem o evento.

A sexta edição da maior competição de automobilismo do Brasil na capital baiana já está com a programação definida. As atividades de pista para a 11ª etapa começam no dia 14 (sexta-feira), com sessões de treinos livres, treino classificatório e as duas corridas, de acordo com a organização.

Salvador passou a fazer parte do calendário do evento em 2009, ano em que a cidade parou para acompanhar pela primeira vez os roncos das portentosas máquinas.

Ingressos

A organização da Stock Car íniciou a venda dos ingressos desde o último dia 22. O acesso às arquibancadas do setor Praça custam R$ 100. Para o setor arquibancada P4, com visitação aos boxes, os ingressos são vendidos por R$ 180. Outra opção é o Camarote Plus, espaço vip, com bilhetes vendidos por R$ 350 [confira os pontos de vendas abaixo]. O público também pode adquirir suas entradas pela internet.

adblock ativo