"Celebração da vida": fãs prestam homenagem ao ídolo Kobe Bryant

Milhares de pessoas, incluindo celebridades, familiares, amigos e fãs, se reuniram nesta segunda-feira, 24, no Staples Center, na quadra do Los Angeles Lakers, para prestar homenagem ao ídolo Kobe Bryant e sua filha de 13 anos, que morreram há um mês em um acidente aéreo.

A data de 24 de fevereiro (24/02) é simbólica: Kobe Bryant usava o número 24 em sua camisa do Lakers durante sua segunda parte da carreira e Gianna, sua filha de 13 anos, que também era jogadora de basquete, usava o número 2.

A cerimônia, chamada "Uma celebração da vida de Kobe e Gianna Bryant", deve ser assistida por cerca de 20.000 pessoas, entre as quais se destacam Magic Johnson, outra lenda do Lakers, seu então ídolo Michael Jordan, seus ex-companheiros Shaquille O’Neal e Pau Gasol e Jerry West, que como gerente da equipe contratou Bryant.

Kobe e sua filha foram enterrados em uma cerimônia privada há algumas semanas.

O fãs sortudos que conseguiram comprar um ingresso para a celebração fizeram longas filas horas antes de começar.

"Kobe significou tudo para esta cidade, para a equipe e para mim", afirmou Karen Sánchez, de 41 anos.

"Foi como perder um amigo", expressou Marcos Rojas, 23 anos.

Os participantes do memorial receberam um programa de 24 páginas com fotos de Bryant e sua família, assim como um botão e uma camiseta preta com imagens de Kobe e sua filha e seus números, 24 e 2, nas costas.

O Staples Center já realizou outras cerimônias como essa no passado, incluindo a de Michael Jackson em 2009 e a de Nipsey Hussle no ano passado.

