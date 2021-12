Cearense vence primeira bateria do Praia do Forte Pro

As primeiras baterias da etapa do Praia do Forte Pro foram iniciadas na manhã desta terça-feira, 26. Confirmado o favoritismo, a cearense Silvana Lima, campeã do circuito em 2008, já conquistou a primeira bateria.

Nesta manhã, as ondas não estavam tão altas, mas "permitem boas manobras", segundo Silvana. Já a baiana Daniela Albuquerque, não foi bem e ficou em quarto lugar na prova. A competição é válida pelo World Qualifying Series WQS, a divisão de acesso à elite do surfe mundial.

Apenas as meninas começaram a competir, por volta das 8h. Estão acontocendo dois rounds femininos para dar tempo de os homens estrearem ainda nesta terça, às 15h.

Para chegar na água, os surfistas andam em uma trilha de boias que foi feita para não danificar os corais da região.

