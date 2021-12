Ceará pode formar grupo da morte na Copa do Nordeste

Os grupos da Copa do Nordeste 2017, maior competição regional do país e prevista para começar em 15 de fevereiro, foram definidos em sorteio na noite desta terça-feira, 4, em João Pessoa, cercado por polêmica e por protestos de dirigentes por conta da participação ou não do Ceará, campeão em 2015.

O Uniclinic, vice-campeão cearense e que teria direito a uma das vagas do estado, comunicou a sua desistência de participar da competição na véspera do sorteio, desequilbirando assim o critério técnico estabelecido para distribuição dos grupos.

Para que o sorteio seguisse, o lugar foi dado como vago e a ser definido pela Federação Cearense de Futebol e pela CBF. O comunicado foi feito por Manoel Flores, diretor de competições da entidade máxima do futebol. A decisão, segundo ele, será tomada ainda nesta semana. O time escolhido ficará no Grupo A, ao lado de Campinense, Santa Cruz e Náutico.

O problema é que Guarani de Juazeiro do Norte, 3º colocado no estadual, e Guarany de Sobral, 4º, também já teriam comunicado desistência à federação cearense. Nenhum represenante da entidade compareceu ao sorteio para confirmar a informação.

Com isso, a vaga ficaria com o Vozão, 5º colocado. O problema é que a decisão desequilibraria o critério técnico, já que o Ceará, um dos cinco times nordestinos melhores colocados no ranking da CBF, deveria ser um dos cabeça-de-chave do torneio, mas conseguiria a vaga através de um dos cinco times piores colocados no ranking.

Apesar de não ser diretamente afetado pela entrada ou não do Ceará, o presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana, já mostrou ser contra a entrada do Vozão por esses meios: "Temos que preservar a competição. Se clubes como Santa Cruz e Vitória já ficaram de for a por critério técnico, isso tem que ser respeitado por todos".

Representante do Ceará na festa, o vice-presidente, Raimundo Pinheiro, disse que o clube tem interesse na vaga, mas não vai se posicionar até que a CBF decida o caso: "Estamos participando do torneio apenas como um dos clubes fundadores da Liga do Nordeste. Vamos aguardar a posição da CBF. Hoje, não temos vaga, essa é a verdade".

* O jornalista viajou à convite do Esporte Interativo

