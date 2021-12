Ceará anuncia Enderson Moreira, ex-Bahia, como novo treinador

Com a demissão do técnico Lisca, após perda do título cearense diante do seu maior rival no domingo, 22, o Ceará já possui um nome que estará comandando o time no banco de reservas. O escolhido pela diretoria do Vovô para comandar a equipe até o fim da temporada foi o ex-Tricolor, Enderson Moreira.

Sem clube desde que deixou o Bahia, em março deste ano, Enderson possui passagens por Goiás, Grêmio, Santos, Fluminense, América Mineiro, entre outros. No Esquadrão, o comandante esteve a frente da equipe por 58 jogos, conquistando 21 vitórias e um aproveitamento de 48%.

Junto ao comandante, o Ceará trouxe também os auxiliares Luís Fernando Flores e Ailton Serafim. Além do preparador físico Edy Carlos.

