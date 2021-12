CBV confirma doping por diurético de Maria Elisa, do vôlei de praia

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmaram nesta segunda-feira que Maria Elisa foi flagrada no exame antidoping. De acordo com comunicado divulgado por ambas as entidades, a jogadora de vôlei de praia testou positivo para o diurético hidroclorotiazida.

Com Talita/Larissa e Ágatha/Bárbara Seixas classificadas para os Jogos Olímpicos, Maria Elisa e sua parceira, Juliana, são as reservas da equipe brasileira no Rio. Com o anúncio do doping, no entanto, sua participação no evento é incerta. No último fim de semana, Juliana atuou ao lado de Rebecca Silva na etapa de Fortaleza do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

Segundo revelaram a ABCD e a CBV, Maria Elisa testou positivo em teste fora de competição realizado no dia 10 de março. A atleta, então, pediu que a amostra B de sua urina fosse aberta, o que aconteceu na última sexta-feira. E a nova análise repetiu o resultado da primeira. "Considerando-se este resultado, configurou-se o resultado positivo da atleta em controle de dopagem", explicou o comunicado.

O processo foi encaminhado nesta segunda-feira para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Voleibol, que deve analisar o caso e se posicionar em breve. A tendência é que Maria Elisa seja suspensa preventivamente, até ir a julgamento.

