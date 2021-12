CBV anuncia que fase final da Liga Mundial será disputada na Arena da Baixada

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou nesta segunda-feira que a fase final da Liga Mundial será disputada no Brasil e definiu a Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense, como sede desta fase decisiva. A Arena, que tem cobertura e gramado sintético, vai receber os jogos entre os dias 4 e 8 de julho, em Curitiba.

Por ser sede da fase final, a seleção brasileira masculina está automaticamente garantida nesta disputa decisiva. A vantagem seria ainda mais importante para o Brasil por causa da estreia do novo treinador da equipe, Renan Dal Zotto, substituto de Bernardinho, que decidiu deixar a seleção após a conquista do ouro nos Jogos do Rio-2016.

Dal Zotto poderá aproveitar a fase inicial para testar sua formação ideal antes de encarar as melhores seleções na fase final, em Curitiba. A fase decisiva contará com cinco seleções mais o anfitrião Brasil.

Será a segunda vez que a Arena da Baixada receberá jogos de vôlei. Em setembro do ano passado, o estádio recebeu amistoso da seleção com Portugal, que marcou a despedida do líbero Serginho. Na ocasião, 33 mil pagantes registraram presença na partida disputada em uma das arenas da Copa do Mundo de 2014.

O Brasil fará sua estreia na Liga Mundial no dia 2 de junho, contra a Polônia, em Pesado, na Itália. Depois, na mesma cidade, enfrentará o Irã e a anfitriã Itália. Na segunda fase, os brasileiros vão encarar canadenses poloneses e búlgaros em Varna, na Bulgária. Na sequência, os adversários serão novamente a Bulgária, Sérvia e a anfitriã Argentina, em Córdoba.

