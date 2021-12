CBF veta Alex Sandro e confirma corte de Daniel Alves

A CBF confirmou nesta segunda-feira o corte de Daniel Alves, machucado no clássico entre Barcelona e Real Madrid, e anunciou o veto de Alex Sandro, também por lesão. O técnico Mano Menezes não chamará outros laterais para os amistosos com Iraque, nesta quinta, e Japão, no dia 16.

De acordo com o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, os dois jogadores sofreram contusão muscular na coxa esquerda. Daniel Alves se machucou no primeiro tempo do clássico espanhol e não pôde ajudar o time do Barcelona no empate de 2 a 2 com o Real Madrid, no domingo.

Depois da partida, o técnico Tito Vilanova havia revelado que a lesão do brasileiro "não é muito grave", mas ressaltou que ele não tem condições de defender a seleção nesta semana. Daniel Alves iria se apresentar nesta segunda à seleção brasileira em Wroclaw, na Polônia. A cidade servirá como concentração da delegação do Brasil para os amistosos.

Alex Sandro, por sua vez, se lesionou durante partida do Porto contra o Sporting, no fim de semana. Ele passou a sentir dores somente nos minutos finais do jogo e ainda não tem previsão de retorno.

Os dois cortes acabaram antecipando a escalação de Mano Menezes para as duas laterais da seleção. Únicos representantes da posição no elenco, Adriano e Marcelo deverão ocupar os lados direito e esquerdo, respectivamente, nas partidas contra Iraque e Japão.

