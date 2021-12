CBF quer conselho estratégico para debater futebol brasileiro

O coordenar da Seleção Brasileira, Gilmar Rinaldi, revelou nesta quarta-feira que a CBF vai chamar todos os ex-treinadores da seleção brasileira para debater o futuro da modalidade no País. Essa é uma das medidas que a entidade adotará com o objetivo de mudar o cenário do futebol nacional. É um pedido de socorro. Segundo Rinaldi, haverá um "conselho de desenvolvimento estratégico." que vai dar sua opinião sobre o momento da seleção.

"Queremos ouvir as opiniões de todos os ex-treinadores da seleção, o Falcão, o Mano Manezes, todos eles que tiveram passagem pelo time, para ouvir as opiniões e saber onde podemos melhorar. Em um segundo passo, vamos chamar todos os treinadores do futebol brasileiro e profissionais da imprensa também", disse Rinaldi, em entrevista ao SporTV. Segundo o dirigente, a CBF publicará ainda nesta quarta-feira um comunicado no seu site sobre o assunto.

A ideia é fazer a primeira reunião com os ex-treinadores dia 6 de julho, já na próxima segunda-feira. Isso foi decidido, segundo Rinaldi, na reunião de terça-feira entre o presidente da CBF, Marco Polo del Nero, e o técnico Dunga. "Estamos bem intencionados e abrindo a CBF, que é o que o momento exige", disse o dirigente.

adblock ativo