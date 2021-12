CBF processa patrocinador da Copa em R$ 50 mi

A Confederação Brasileira de Futebol está processando a Marfrig, ex-patrocinadora da CBF e atual patrocinadora da Copa do Mundo, devido ao não pagamento de parcelas, rompimento de contrato e uso indevido da marca da Seleção Brasileira, segundo informações do blog Rodrigo Mattos, do portal Uol. O montante chega ao valor de R$ 50 milhões, segundo a CBF.

A Marfrig tinha um acordo com a CBF até o meio de 2013, quando a marca Seara era exibida como um dos patrocinadores da Seleção.

Entretanto, a Marfrig passou a enfrentar dificuldades e teve que vender a Seara. Assim, a Marfrig parou de pagar o patrocínio, levando ao rompimento do contrato. Depois disso, a CBF fechou com a Sadia, concorrente da Seara.

Mesmo com a ação entre a CBF e a Marfrig, a empresa continua com uma das patrocinadores da Copa do Mundo, pelo qual pagou R$ 200 milhões. Entretanto, a marca Seara foi trocada pela Moy Park,que produz frangos na Irlanda do Norte, como a exibida no Mundial.

adblock ativo