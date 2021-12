CBF organiza inédito Campeonato Brasileiro de futebol virtual

A Confederação Brasileira de Futebol vai organizar o primeiro Campeonato Brasileiro de futebol virtual. Os torcedores vão entrar em campo para representar os 20 clubes da Série A. A disputa será no jogo Pro Evolution Soccer (PES 2017), rival do Fifa 17. A competição será disputada em três fases. Haverá partidas disputadas nos estádios e premiação no encerramento do Brasileirão 2016.

A primeira fase será online. Serão aceitas até 1.000 inscrições por clube, no site www.cbf.com.br/e-brasileirao, até o dia 27 de outubro. Nos dias 29 e 30 deste mês, torcedores do mesmo time disputarão as eliminatórias entre eles, todos jogando com seu clube do coração.

Dessa grande peneira sairão oito representantes de cada clube. Eles vão se enfrentar, presencialmente, no estádio em que seu time é mandante, no dia de uma partida do Campeonato Brasileiro.

Os 20 classificados (um de cada clube) passam à fase final, que será disputada no dia 1º de dezembro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O campeão do e-Brasileirão 2016 - o primeiro oficial da história - receberá o troféu no evento de encerramento do Brasileirão, em 5 de dezembro.

adblock ativo