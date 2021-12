CBF oficializa Vadão como técnico da seleção feminina

A CBF oficializou nesta segunda-feira, 14, a contratação do técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, para o comando da seleção feminina de futebol. O acerto já era dado como finalizado no final de semana, quando a Ponte Preta anunciou o desligamento do treinador para que ele pudesse aceitar o convite da seleção, mas somente nesta segunda foi oficializado.

Vadão já havia recebido o convite da CBF para assumir a seleção feminina durante a semana passada. A entidade aguardava apenas a chegada de seu antecessor, Márcio Oliveira, que foi dirigir as meninas em dois amistosos contra a Austrália, na casa do adversário - vitória por 1 a 0 e derrota por 2 a 1 -, para comunicá-lo da decisão.

Será o primeiro trabalho de Vadão no futebol feminino e o treinador celebrou a nova fase da carreira. "Este é um dos maiores desafios da minha carreira. Sempre acompanhei o futebol feminino, mas nunca imaginei estar à frente da seleção. Apesar de ser uma novidade para mim, é com certeza uma das mais gratificantes."

O primeiro compromisso de Vadão à frente da seleção feminina será a Copa América, no segundo semestre desse ano, no Equador. O torneio vale vaga para o Mundial de 2015, que acontecerá no Canadá e é a principal meta para o novo treinador.

Com mais de 20 anos de carreira, Vadão acumula passagens por clubes como Guarani, Mogi Mirim, Atlético-PR, Corinthians, São Paulo, Bahia, Ponte Preta, entre outros. O site da CBF definiu o treinador como o "responsável por revelar jogadores como Rivaldo, Kaká, Julio Baptista, Edu Dracena e Jadson".

adblock ativo