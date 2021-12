CBF nega saída de Tite e comissão técnica da seleção

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmou, através de nota oficial, que a comissão técnica da seleção brasileira de futebol "será mantida em caráter permanente". A nota foi divulgada em resposta aos rumores que tratavam de uma possível saída do técnico Tite após a Copa América.

Confira o comunicado:

"A Confederação Brasileira de Futebol manifesta sua confiança no trabalho da Comissão Técnica da Seleção Brasileira Principal. E reafirma que ela será mantida em caráter permanente."

A susposta saída do técnico gaúcho foi noticiada pelo jornalista Juca Kfouri nesta quinta-feira, 4. Segundo o jornalista, o treinador "estaria decepcionado com o desmonte de sua comissão técnica, com as saídas do coordenador de seleções Edu Gaspar, do auxiliar Sylvinho e do analista de desempenho Fernando Lázaro". Ainda segundo o jornalista, o posicionamento da CBF de não querer uma comissão fixa também desagrada Tite.

adblock ativo