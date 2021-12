CBF inaugura Centro de Excelência de R$ 17 milhões na Granja Comary

A CBF inaugurou nesta sexta-feira, 18, o seu "Centro de Excelência do Futebol Brasileiro". Com mais de 80 equipamentos voltados a trabalhos físicos e duas salas de aula para 60 alunos cada, o espaço ocupa 1.700 metros quadrados na Granja Comary, em Teresópolis. A estrutura consumiu R$ 17 milhões em investimento.

O centro levou cinco meses para ser construído e será utilizado a partir da próxima segunda-feira, 21, pelo grupo principal da seleção brasileira, que se reunirá no CT do time nacional para iniciar a preparação à Copa do Mundo da Rússia, que começa no próximo dia 14 de junho.

"A ideia não é só fazer uma nova academia. O objetivo não foi esse. Nós temos que pensar maior. O objetivo foi criar uma filosofia baseada em três pilares: pesquisa, ensino e treinamento", afirmou o preparador físico da seleção, Fabio Mahseredjan.

Segundo a CBF, do total investido R$ 11,5 milhões foram gastos apenas nos equipamentos. Eles foram adquiridos junto a Technogym, empresa cuja sede fica em Cesena, na Itália. A filial russa da empresa fornecerá equipamentos para a seleção usar em sua base russa na Copa, na cidade de Sochi.

Após a preparação da seleção principal na Granja Comary, o novo "Centro de Excelência" passará a ser utilizado também pelas categorias de base e pela seleção feminina. Clubes de futebol do País poderão utilizar as dependências para treinos ou recuperação de atletas. Os árbitros do quadro da CBF também poderão utilizar o espaço.

OBRAS - Ao mesmo tempo em que entrega um moderno centro para pesquisa e preparação física, a CBF corre para terminar os "retoques" na Granja Comary. Nesta sexta-feira, operários trabalhavam na construção do Centro de Mídia e faziam ajustes nos reservados junto aos campos de treino. O enorme escudo da CBF que ornamenta a Granja Comary estava sendo refeito.

