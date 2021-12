CBF faz "faxina" na base, mas mantém Gallo na sub-20

Próximo da posse do novo presidente Marco Polo del Nero, marcada para 16 de abril, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) faz uma "faxina" nas equipes de base da Seleção Brasileira. A comissão técnica da equipe sub-20 foi desfeita, mas o técnico Alexandre Gallo foi mantido. Contudo, ele deixa de ser coordenador da base da Seleção Brasileira.

Gallo já vinha sendo criticado por conta do baixo desempenho da sub-20 no Campeonato Sul-Americano. O presidente José Maria Marin disse que não estava satisfeito com o quarto lugar da equipe e não descartou a saída de Gallo.

O Mundial da categoria na Nova Zelândia este ano será a oportunidade para Gallo melhorar sua imagem na CBF. A entidade ainda não informou o nome do substituto dele na coordenação da base da equipe canarinha.

Além da sub-20, a CBF também desligou Cláudio Caçapa, técnico da sub-15, e Axel, que comandava a sub-17.

