CBF divulga tabela detalhada até a parada da Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta sexta-feira, 16, a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro até a 12ª rodada, quando a competição para por um mês para a realização da Copa do Mundo da Rússia

Entre os clubes baianos, o primeiro a jogar é o Vitória. O Leão encara o Flamengo no dia 14 de abril (sábado), no Barradão, às 19h. No dia 15 de abril (domingo), o Bahia viaja ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio.

A última partida do Rubro-Negro antes do Mundial da Rússia é contra o São Paulo, na capital paulista, no dia 12 de junho (terça-feira), no Morumbi. O Tricolor duela diante o Corinthians no dia 13 de junho (quarta-feira), na Arena Fonte Nova.

As partidas só retornarão após o dia 15 de julho (domingo), data prevista para a final da Copa.

