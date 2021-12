CBF divulga tabela da Série D com 68 clubes e só uma desistência

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira 67 dos 68 clubes que disputarão a Série D nacional, a partir de 12 de junho. Falta apenas a definição das duas equipes da Paraíba. Dos times que tinham direito a vaga na competição, só o Interporto, do Tocantins, desistiu. Será substituído pelo Palmas.

Essa será a primeira edição da Série D com 68 times - desde a criação do torneio, em 2009, eram 40 vagas. As equipes foram divididas as 17 grupos regionalizados. Avançam o primeiro da cada chave e 15 dos melhores segundos colocados.

A Bahia será representada por três equipes: Juazeirense, Galícia e Fluminense de Feira. Confira aqui a tabela datalhada da 1ª fase e os grupos dos times baianos.

São Paulo terá quatro clubes. O Audax, vice-campeão estadual, está no Grupo A13 e joga contra Espírito Santo, Caldense e Boavista. O São Bento, de Sorocaba, encara Villa Nova, Portuguesa-RJ e São José-RS.

Campeão da Copa Paulista do ano passado, o Linense vai jogar contra PSTC, vice-campeão paranaense, São Paulo-RS e Internacional de Lages (SC). Por fim, o Ituano joga contra Maringá, Caxias e Metropolitano, de Blumenau (SC).

Dentre os clubes tradicionais, o CSA enfrenta Guarani-CE, Central-PE e Parnahyba-PI. O Volta Redonda encara Desportiva, Goianésia-GO e URT-MG. No Grupo A15 aparecem J. Malluceli, Madureira, Novo Hamburgo e Brusque.

