CBF divulga tabela da Série B; Vitória vota a favor de limite de técnicos

No dia seguinte após anunciar a tabela do Brasileirão Série A, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta quinta-feira, 25, a ordem dos confrontos para as equipes que disputam a segunda divisão do certame nacional. As datas e horários dos jogos ainda não foi definida.

Único representante do estado da Bahia no Brasileirão Série B, o Vitória irá iniciar sua trajetória na busca pelo acesso contra o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, na cidade de Campinas. A estreia do Leão no Estádio Manoel Barradas está prevista para a rodada seguinte, contra o Náutico.

Caso o Rubro-Negro alcance o seu objetivo de brigar pelo acesso — meta frustrada nos dois anos anteriores — a última rodada será no estádio Manoel Barradas, em Salvador, contra o Vila Nova-GO. A última vez que o Tigre venceu o Leão na história do confronto foi no Brasileirão de 1979. De lá para cá, foram sete jogos e sete triunfos rubro-negros.

A previsão da entidade máxima do futebol brasileiro é que o calendário de jogos do certame comece no dia 28 de maio e se encerre no dia 27 de novembro.

Trocas de técnicos

Assim como a elite do Brasileirão, a Série B também terá regras para as trocas de técnicos. Neste quinta, os 20 clubes da segunda divisão participaram do Conselho Técnico com a CBF e aprovaram, por 18 votos a 2, que cada equipe só poderá ter dois técnicos durante toda a competição. Representado pelo presidente Paulo Carneiro, o Vitória votou a favor da medida.

A regra prevê também que cada treinador só estará apto a trabalhar em duas agremiações diferentes em toda a Série B. Caso o time demita o técnico pela segunda vez, só será efetivado no cargo um outro profissional que já seja funcionário do clube com, no mínimo, seis meses de clube.

