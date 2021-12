CBF divulga tabela da Série A; edição terá limite de troca de técnico

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta quarta-feira, 24, a tabela completa do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A de 2021. A competição terá duração de pouco mais de seis meses, com início previsto para 30 de maio e término em 5 de dezembro

Único representante do estado na elite do futebol nacional, o Bahia começa sua trajetória no certame enfrentando o Santos, na Arena Fonte Nova. O primeiro turno do Esquadrão está previsto para encerrar somente no dia 5 de setembro, em duelo de tricolores nordestinos, contra o Fortaleza, também na capital baiana.

Regra de treinadores

A edição 2021 do Brasileirão Série A será marcada por uma mudança significativa nas regras de disputa. As constantes troca de treinadores, que já virou algo característico do futebol no país, principalmente entre equipes menores, passará a ser restringida a partir deste ano.

Com a mudança, cada agremiação só poderá trocar seus comandante apenas duas vezes no campeonato. O mesmo vale para os treinadores, que só poderão trabalhar em dois clubes durante as 38 rodadas do certame nacional.

Central única do VAR

Outra mudança para o Campeonato Brasileiro estará no tão polêmico árbitro de vídeo (VAR). Os clubes aprovaram nesta quarta-feira, 24, a implementação de uma central única, montada na sede da entidade máxima do futebol brasileiro. A novidade gerará o incremento de 10% do custo da operação, pago pela própria CBF.

De acordo com o presidente da comissão de arbitragem, Leonardo Gaciba, a central única facilita o controle, padronização de critérios e o próprio treinamento. A inovação também passará a valer a partir das oitavas de final da Copa do Brasil.

