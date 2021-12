CBF divulga tabela da Copa do Nordeste; Bahia enfrenta Náutico no dia 22

Foi divulgada nesta sexta-feira, 10, a tabela detalhada do retorno da Copa do Nordeste 2020. Paralisada em março por conta da pandemia, a competição será retomada de onde parou, na oitava e última rodada da Primeira Fase. Todos os jogos serão disputados na Bahia, o que torna o campeonato, o primeiro entre clubes de estados distintos a ser disputado em sede única.

Segundo a tabela do Departamento de Competições da CBF, o Bahia retorna pela última rodada da 1ª fase, já na quarta-feira, 22, contra o Náutico. A partida ocorre em Pituaçu, às 20h. No Grupo A, o Fortaleza lidera, com 14 pontos, e o Bahia vem logo atrás, também com 14.

As duas equipes já conquistaram a vaga na próxima fase. O Botafogo-PB é o terceiro colocado, com 12, e o Sport fecha o G-4, com nove pontos conquistados.

No Grupo B, o Confiança é o dono da ponta, com 13, e, assim como o Vitória, vice-líder e com o mesmo número de pontos, tem a classificação bastante encaminhada. Náutico, em terceiro, e Ceará, no quarto lugar, completam com G-4, com 11 pontos cada.

Os quatro melhores de cada um dos dois grupos avançam às Quartas de Final. Os jogos de Quartas e Semis são únicos, enquanto a decisão é realizada em duas partidas. O encerramento da Copa do Nordeste 2020 tem como previsão a data de 4 de agosto.

Confira a tabela completa:

