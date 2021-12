CBF divulga tabela completa da Copa do Nordeste

Novamente sob a chancela da CBF, a Copa do Nordeste 2013 já tem data marcada para começar. Segundo a entidade máxima do futebol brasileiro divulgou em seu site oficial, o maior torneio da região terá início no dia 20 de janeiro, com participação de três clubes baianos: o Bahia, o Vitória e o Feirense.

Dentre os três times do Estado, somente o Leão dará o pontapé inicial dentro de casa: recebe o América-RN, no Barradão; o Tricolor de Aço encara o Ceará, no Castelão; e a Águia do Sertão pega o Campinense, no Estádio Ernane Sátyro.

Com todos os jogos de estreia marcados para começar às 16h (horário do Nordeste; 17h, no horário de Brasília), a primeira rodada também terá os duelos ABC x Itabaiana, no Frasqueirão, Confiança x Fortaleza, no Lourival Batista, Sport x Sousa-PB, na Ilha do Retiro, Asa x Salgueiro, no Coaracy Fonseca, e CRB x Santa Cruz, no Rei Pelé.

Modo de disputa - A primeira fase da competição, a classificatória, será marcada pela divisão dos clubes em quatro grupos, com quatro participantes cada um.

Os dois melhores de cada chave, então, se classificam e disputam as quartas de final, que inicia a fase de mata-mata, com jogos de ida e volta. A grande decisão está marcada para os dias 10 e 17 de março.

