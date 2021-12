CBF divulga tabela básica da Copa do Nordeste 2019

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica da primeira fase da Copa do Nordeste 2019, que terá início no dia 16 de janeiro e terminará no dia 31 de março. Bahia e Vitória se enfrentam no dia 3 de fevereiro.

Os 16 times participantes estão divididos em duas chaves, que se enfrentam entre si. Os quatro melhores colocados se classificam para as quartas de final.

O Vitória está no Grupo A com Santa Cruz-PE, CRB-AL, Sampaio Corrêa-MA, Fortaleza-CE, Salgueiro-PE, Sergipe-SE e Altos-PI. Já o Bahia está no Grupo B com Ceará-CE, Náutico-PE, ABC-RN, Confiança-SE, Botafogo-PB, CSA-AL e Moto Clube-MA.

Na primeira rodada, o Rubro-Negro enfrenta o CSA-AL fora de casa. Já o Esquadrão joga contra o CRB-AL, aqui em Salvador. Com o novo molde do Nordestão, clássicos estaduais estão garantidos ainda na primeira fase. Bahia e Vitória se enfrentam no dia 03 de fevereiro, com mando de campo Tricolor.

