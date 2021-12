CBF divulga numeração da seleção e dá a camisa 5 para Fernandinho

A CBF divulgou nesta terça-feira, 4, a numeração que será usada pela seleção brasileira no jogo de quinta-feira, 6, contra a Bolívia, em Natal, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Foram poucas mudanças em comparação à listagem anterior, apenas com a entrada dos novatos nessa última convocação do técnico Tite na vaga de quem acabou preterido ou lesionado. É o caso do volante Fernandinho, possível novidade na equipe titular como substituto de Casemiro, machucado.

Fernandinho, do Manchester City, vai vestir a camisa 5, mesmo número utilizado na Copa do Mundo. O zagueiro Thiago Silva, que retorna à seleção após mais de um ano, usará a 14, que foi de Pedro Geromel na convocação anterior. Antes terceiro goleiro, Weverton trocou a camisa 23 pela 12. Neymar continua com a 10, enquanto Gabriel Jesus, manteve a 9.

O volante Paulinho, que não enfrenta a Bolívia por estar suspenso com o segundo cartão amarelo, deixou a camisa 15 para Oscar. O meia do Chelsea foi outra novidade nesta segunda listagem de Tite para compromissos pelas Eliminatórias. Porém, como o ex-corintiano voltará a equipe para enfrentar a Venezuela, na próxima semana, algum dos 24 convocados será cortado para dar lugar ao jogador.

