CBF divulga novas datas, horários e locais para três rodadas

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta terça-feira, 03, as datas, locais e horários das rodadas 31, 32 e 33 do Campeonato Brasileiro da Série A. Restam apenas 11 rodadas para o fim do torneio. A lista completa está disponível no site da CBF.

Tricolor

Na trigésima primeira rodada, o Bahia entra em campo no sábado, 27 de outubro, contra o Corinthians, em São Paulo, às 19h. Na 32ª, pega a Chapecoense na Fonte Nova, no domingo, 4 de novembro, às 19h.

Rubro-Negro

O Vitória enfrentará o São Paulo, na 31ª rodada, na sexta, 26 de outubro, às 19h30, no Barradão. Já na rodada seguinte, 32ª, o Leão vai até Curitiba para pegar o Paraná às 17h (horário de Brasilia), no dia 4 de novembro.

BA-VI

Os maiores times da estado se enfrentam na 33ª rodada do Brasileirão. O jogo será no Barradão, já que a primeira partida, vencida pelo tricolor por 4 a 1, foi na Fonte Nova. Será às 17h (horário de Brasilia), no dia 11 de novembro.

