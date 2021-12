CBF divulga detalhamento sobre as 34ª e 35ª rodadas do Brasileirão

O Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o detalhamento de mais duas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A 2018. As rodadas 34 e 35 do Brasileirão acontecerão nos dias 14, 15, 17, 18 e 19, respectivamente.

Rubro-negro

Na 34ª rodada, o Vitória vai enfrentar o Sport-PE na Ilha do Retiro, em Recife. O jogo acontecerá às 21h45 do dia 14 de novembro. Já na fase seguinte, o Leão retornará a Salvador para jogar contra o Atlético-PR no Barradão, no dia 17 de novembro, às 19h.

Tricolor

O Bahia contará com a vantagem de jogar em casa contra o Ceará na 34ª, na Fonte Nova, às 21h, no dia 14 de novembro. Já na 35ª rodada, o Esquadrão viajará para Minas Gerais, para enfrentar o Atlético-MG na segunda-feira, dia 19 de novembro, às 20h.

Curiosidade

A 34ª rodada está marcada pela reedição da decisão da Copa do Brasil 2018 entre Cruzeiro e Corinthians. A partida será no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h45. Na Copa, o Cruzeiro foi campeão após vencer de 1 a 0 no jogo de ida, em Minas, e por 2 a 1 na volta em São Paulo.

adblock ativo