CBF detalha tabela da Série A com horários e dias de jogos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as partidas das nove primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória vai jogar contra o Internacional no sábado, 19 de abril, às 18h30, no Beira Rio. Já o Bahia recebe o Cruzeiro no domingo, 20, às 16h, na Fonte Nova.

Os times baianos vão jogar a segunda rodada no domingo, 27. Às 16h, o Vitória pega o Atlético/PR no Barradão e, às 18h30, o Bahia enfrenta o Figueirense fora de casa, em local ainda a ser definido.

Na terceira rodada, o Vitória vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense no sábado, 03/05, às 21h. O Bahia recebe o Botafogo na Fonte Nova, domingo, 5, às 16h.

O Campeonato Brasileiro terá uma pausa a partir do dia 1º de junho para a Copa do Mundo, retornando em meados de julho.

adblock ativo