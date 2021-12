CBF detalha jogos de Bahia e Vitória até a 35ª rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde desta terça-feira, 6, a tabela detalhada dos jogos da Série B da 32ª à 35ª rodada. A dupla baiana, Bahia e Vitória, jogará uma vez cada como mandante num sábado à tarde. Confira aqui o ofício da CBF com todas as rodadas.

O Esquadrão enfrenta o Criciúma, na Fonte Nova, pela 32ª rodada, na terça-feira, 20, às 20 h (horário da Bahia). Na partida seguinte, visita o Botafogo, no sábado, 31, às 17h30 (16h30 em Salvador), no Rio de Janeiro.

Depois, pega o Santa Cruz, em confronto direto pelo G-4 da Série B, mais uma vez na arena, no sábado, 7/11, às 16h30 (da Bahia). E pela 35ª rodada encara o ABC, também na Fonte Nova, às 21h30 (20h30 de Salvador), na terça-feira, 10/11.

Já o Leão visita o CRB pela 32ª rodada no sábado, 24, às 16h30 (da Bahia), no Rei Pelé. Na sequência, pega o Náutico, no outro sábado, 31, às 16h30 (horário de Salvador), em casa. A partida está originalmente marcada para o Barradão.

Na 34ª rodada a partida é contra o Macaé, na cidade do interior fluminense, no sábado, 7/11, às 17h30 (16h30 na capital baiana). E na 35ª rodada o Leão visita o América-MG, às 19h (18h na Bahia), numa terça-feira, 10/11, em Belo Horizonte.

