CBF derruba liminar e vai votar contas de Del Nero

A Justiça do Rio liberou a análise de contas do primeiro ano de mandato de Marco Polo Del Nero. Nesta quarta-feira, 9, foi derrubada a liminar que suspendia a votação do balanço financeiro da CBF - a liminar, que cobrava mais transparência da entidade, havia sido concedida no domingo a pedido do presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim Peixoto. Com a decisão desta quarta, os presidentes de federações deverão votar nesta quinta, 10, as contas de 2015. A CBF declara lucro de R$ 72 milhões em 2015.

adblock ativo