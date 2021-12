CBF define os mandos das oitavas da Copa do Brasil

Depois de ter sorteado os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil pela manhã, a CBF definiu na tarde desta segunda-feira, 18, os mandos dos jogos de ida e volta do mata-mata. Por meio de novo sorteio, dirigido de forma um pouco confusa, ficou determinado que Botafogo, Vasco, Coritiba, Cruzeiro, Palmeiras, Bragantino, Grêmio e América-RN farão a partida de ida atuando em casa.

Os jogos destas equipes, definidos horas mais cedo, foram os seguintes: Botafogo x Ceará, Vasco x ABC, Coritiba x Flamengo, América-RN x Atlético-PR, Cruzeiro x Santa Rita-AL, Palmeiras x Atlético-MG, Bragantino x Corinthians e Grêmio x Santos.

Desta forma, flamenguistas, atleticanos (de Minas e do Paraná), corintianos e santistas terão a teórica vantagem de decidir em casa a vaga nas quartas de final. O mesmo vale para outras três equipes de menor expressão que correm por fora na luta pelo título: Ceará, ABC e Santa Rita/AL.

Os confrontos de ida do mata-mata estão marcados para acontecer nos próximos dias 27 e 28, enquanto os duelos de volta ocorrerão em 3 e 4 de setembro. Durante o sorteio desta segunda-feira, o diretor de competições da CBF, Virgílio Elísio, disse que a entidade tentaria divulgar até o final desta tarde as datas, locais e horários de cada duelo, o que seria definido em reunião com representantes da TV Globo, detentora dos direitos de transmissão da Copa do Brasil.

