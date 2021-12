CBF define datas da primeira rodada da Copa do Brasil

A CBF divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada da primeira rodada da Copa do Brasil, com definição das datas e locais das partidas de ida e volta. A competição, que contará novamente com os times da Libertadores a partir das oitavas de final e será realizada paralelamente ao Campeonato Brasileiro, será aberta no dia 12 de março.

Depois de anunciar que enfrentaria o Palmeiras na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Vilhena-RO conseguiu transferir a partida para sua casa, o Portal da Amazônia, graças à intervenção da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. O acanhado estádio precisará apenas passar por algumas reformas para atender as exigências de segurança, iluminação e arquibancadas antes de receber o time paulista no dia 12, às 19h30.

O confronto abrirá a primeira rodada, mas também no primeiro dia de disputa, só que mais tarde, outros dois grandes entrarão em campo. Às 22 horas, São Paulo e Internacional estrearão. O time paulista duelará contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, enquanto os gaúchos pegam o Remo, no Mangueirão, em Belém.

Na semana seguinte, outros dois fortes candidatos ao título. Na quarta-feira, dia 19, o Corinthians enfrentará o Bahia de Feira de Santana no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, às 22 horas. Já na quinta, será a vez do Fluminense iniciar sua jornada no torneio ao pegar o Horizonte, no Castelão, em Fortaleza.

Vasco e Santos começam a disputa da Copa do Brasil na semana seguinte. No dia 2 de abril, uma quarta-feira, os paulistas duelarão com o Mixto, na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 22 horas. No dia seguinte, quinta-feira, o time carioca terá pela frente o Resende, no Raulino de Oliveira, no Rio.

Esta primeira rodada da Copa do Brasil reúne 80 times, em 40 confrontos, com o time que joga a primeira fora (sempre o de melhor ranking) podendo eliminar a volta em caso de vitória por dois ou mais gols de saldo na casa do adversário. Cruzeiro, Grêmio, Atlético-PR, Botafogo, Flamengo e Atlético-MG disputam a Libertadores e só entrarão na competição nacional nas oitavas de final.

adblock ativo