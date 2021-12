CBF confirma participação da seleção feminina em torneio nos EUA em julho

A CBF anunciou nesta quarta-feira mais um compromisso para a seleção brasileira feminina de futebol nesta temporada. A equipe de Emily Lima irá disputar o Torneio das Nações, competição amistosa que acontecerá entre os dias 27 de julho e 3 de agosto nos Estados Unidos.

O torneio será um teste de fogo para a seleção brasileira, que enfrentará três adversários que estão entre os dez primeiros colocados do ranking da Fifa. As anfitriãs dos Estados Unidos são as atuais segundas colocadas, o Japão está em sexto, enquanto a Austrália é oitava. Logo atrás, em nono, está o Brasil.

"A gente tem que começar a pensar em uma 'espinha dorsal', em uma base para a equipe, que a gente possa estar modificando uma coisa ou outra, para o grupo evoluir. A ideia é usar o torneio, com seleções que estão na nossa frente, como uma prova para nós. Desde já, estamos estudando sobre as nossas adversárias, mas sem deixar de olhar para as que estão no nosso calcanhar. Estamos indo para o país do futebol feminino e temos que aproveitar essa oportunidade. Ou seja, pegar tudo de bom que existe do futebol feminino nos Estados Unidos para nos motivar", comentou Emily.

Os jogos serão disputados em três cidades da costa oeste dos EUA: Seattle, San Diego e Carson. As seleções se enfrentarão entre si e a campeã será aquela que somar mais pontos. O Brasil estreia contra o Japão, dia 27 de julho, e depois encara os Estados Unidos, dia 30, e a Austrália, dia 3 de agosto.

Calendário do Torneio das Nações (horário de Brasília)

27/07 - Brasil x Japão - CenturyLink Field, Seattle, Washington - 17h15

27/07 EUA x Austrália - CenturyLink Field, Seattle, Washigton - 20h

30/07 - Japão x Austrália - Qualcomm Stadium, San Diego, California - 18h15

30/07 - EUA x Brasil - Qualcomm Stadium, San Diego, California - 21h

03/08 - Austrália x Brasil - StubHub Center, Carson, California - 20h15

03/08 - EUA x Japão - StubHub, Carson, California - 23h

adblock ativo