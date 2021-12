CBF confirma horários de jogos da dupla Ba-Vi na 38ª rodada

Os últimos confrontos da dupla Ba-Vi na Série B de 2015, têm dia e horários confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Tanto Santa Cruz x Vitória, no estádio do Arruda, além de Bahia x Atlético-GO, na Arena Fonte Nova, estão marcados para o dia 28 de novembro, às 16h30 (horário da Bahia).

Com exceção dos já rebaixados, Boa Esporte x ABC que se enfrentam no dia 27, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), os outros sete jogos também ocorrem no sábado, e no mesmo horário das partidas de Bahia e Vitória.

