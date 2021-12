CBF confirma doação e amistoso para ajudar parentes de vítimas da tragédia

A seleção brasileira fará um amistoso com a Colômbia em janeiro para arrecadar fundos para os familiares das vítimas do desastre aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense. O jogo será realizado no Maracanã ou na Arena Condá. Além disso, a CBF doará R$ 5 milhões ao clube de Chapecó.

A data do amistoso ainda não foi definida, mas será ou no dia 22 ou no dia 25 de janeiro. A definição do local da partida caberá à diretoria da Chapecoense.

Apesar de um jogo da seleção no estádio onde o time catarinense manda seus jogos ser emblemático, a probabilidade maior é de que ele seja disputado no Rio. Isso porque, segundo a CBF, toda a renda será revertida para os familiares das vítimas do acidente aéreo, e o estádio carioca tem capacidade três vezes maior.

Já o montante doado pela CBF será para o clube. É provável que os R$ 5 milhões sejam doados ainda nesta semana. O dinheiro servirá para ajudar a Chapecoense a se reconstruir. No acidente, morreram 19 jogadores e 18 membros da comissão técnica e 15 dirigentes do clube catarinense.

