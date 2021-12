CBF confirma datas das quartas da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta quarta-feira, 19, as datas e os horários das decisões das quartas de final da Copa do Brasil. O Bahia, que briga por uma vaga na semifinal, enfrentará o Grêmio.

O primeiro confronto entre os tricolores está marcado para o dia 10 de julho, às 19h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com isso, o Esquadrão poderá decidir a classificação diante de sua torcida, no dia 17 de julho, no mesmo horário, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Além dessas partidas, Palmeiras x Internacional, Athletico-PR x Flamengo e Cruzeiro x Atlético-MG também se enfrentam na busca por uma vaga na penúltima fase da competição.

