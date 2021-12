CBF confirma data e local do amistoso com a França

A CBF confirmou nesta terça-feira, 2, a data e o local do amistoso com a França, que será o primeiro jogo da Seleção Brasileira no próximo ano. A partida foi marcada para o dia 26 de março, uma quinta-feira, às 21 horas (17h de Brasília), no Stade de France, na cidade de Saint-Denis.

O amistoso já havia sido anunciado pela Federação Francesa de Futebol na metade de novembro, mas só agora foi confirmado pela CBF. A entidade brasileira deve marcar outro jogo para o período, que é reservado pela Fifa para disputa de amistosos e jogos oficiais das seleções. As duas partidas devem servir de preparação do time do técnico Dunga para a Copa América, que será disputada no Chile, entre 11 de junho e 4 de julho.

Para o amistoso do dia 26 de março, a imprensa francesa faz campanha para a federação local aproveitar a partida para fazer o jogo de despedida de Thierry Henry. O atacante, campeão mundial em 1998 (justamente sobre o Brasil) e vice em 2006, deixou a seleção ao fim da Copa de 2010.

E pode deixar os gramados definitivamente nas próximas semanas. Na segunda, ele anunciou que não renovaria o contrato com New York Red Bulls, indicando a possibilidade de se aposentar do futebol.

