CBF confirma Ceará e Vitória na próxima quarta pela Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira, 6, as datas dos confrontos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com isso, a entidade confirmou que o duelo entre Ceará e Vitória irá acontecer na próxima quarta-feira, 11, às 19h15, no Presidente Vargas, no Ceará.

Na quinta-feira, 5, a CBF sorteou os mandos de campo dos duelos desta fase. As partidas de ida acontecem na próxima semana, já as de volta ainda não tem datas definidas, mas acontecerão na semana seguinte.

A partir desta fase, a vaga não será mais disputada em partida única, assim, todos os confrontos serão definidos em jogos de ida e volta. Os duelos da quarta fase, oitavas e quartas de final também serão definidos por sorteio.

O Vitória alcançou a terceira fase do torneio nacional ao eliminar o Imperatriz na primeira fase e o Lagarto na segunda.

