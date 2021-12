CBF confirma amistoso da seleção contra o Japão

A seleção brasileira enfrentará o Japão no dia 16 de outubro, em amistoso que será realizado no estádio Miejski, na cidade polonesa de Wroclaw, confirmou a CBF neste domingo, 02.

A partida acontecerá em um local que em junho recebeu partidas da Eurocopa de 2012 e servirá de preparação para a Copa das Confederações de 2013, que terá a presença das duas equipes. O Brasil entrará na condição de anfitrião, e os japoneses, por terem sido campeões da Copa da Ásia.

Antes de enfrentar o Japão, a equipe de Mano Menezes terá pela frente a África do Sul, na próxima sexta-feira, no Morumbi, e a China, três dias depois, no Arruda. Em 19 de setembro e 3 de outubro, o Brasil reeditará diante da Argentina o Superclássico das Américas, com atletas que atuam apenas nos campeonatos locais.

