CBF coloca técnico da Itália e Aguirre para debater tática com Dunga

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) parece começar a admitir que o futebol brasileiro tem muito a aprender com o estrangeiro. Nesta terça-feira, a entidade anunciou que vai promover um evento, denominado "Somos Futebol - Semana de Evolução do Futebol Brasileiro", para discutir saídas para o país pentacampeão mundial. Numa das mesas de debate, o técnico da seleção brasileira, Dunga, vai dialogar com o técnico da italiana, Antonio Conte, e o treinador do Atlético-MG, o uruguaio Diego Aguirre. Será o debate "Técnicos e táticas: treinando clubes e seleções para o novo futebol mundial".

De acordo com a CBF, o evento, de 25 a 30 de abril, na sede da CBF, no Rio, vai reunir 28 conferencistas, 12 deles estrangeiros, de oito áreas ligadas ao futebol. Os dois últimos dias serão destinados a simpósio médico que contará com a presença dos clubes das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, além do futebol feminino.

Entre os estrangeiros confirmados está Franco Baldini, ex-assistente da seleção inglesa e ex-diretor de futebol de Roma, Real Madrid e Tottenham. Ele estará na mesma mesa de debates de Gilmar Rinaldi, coordenador-geral de seleções da CBF. Esse simpósio foi nominado "Gestão Esportiva: novas ideias para a gestão do esporte no Brasil" e também contará com a presença do presidente do Red Bull Brasil, Rodolfo Kussarev.

O especialista de arbitragem convidado é Vitor Pereira, português instrutor da Fifa. Para debater calendário se reunirão o responsável pela área na CBF, o diretor de competições da Conmebol, Hugo Figueredo, e o tetracampeão Ricardo Rocha.

