CBF anuncia convocação de Diego Costa e mais quatro

O técnico Luiz Felipe Scolari vai anunciar a lista para os amistosos de novembro apenas na próxima quinta-feira, mas a CBF resolveu inovar e antecipou nesta sexta a convocação de cinco jogadores. Assim, o atacante Diego Costa foi formalmente chamado para defender a seleção brasileira nos jogos contra Honduras e Chile.

Além de Diego Costa, centro de uma polêmica que foi aberta com a possibilidade dele ser chamado para defender a seleção espanhola, a CBF anunciou nesta sexta-feira a convocação do zagueiro Marquinhos (Paris Saint-Germain), do lateral Daniel Alves (Barcelona), do volante Lucas Leiva (Liverpool) e do atacante Hulk (Zenit).

Segundo comunicado da entidade, a antecipação de cinco nomes da lista a ser divulgada por Felipão na quinta-feira foi feita por uma questão burocrática. Afinal, eles precisam obter o visto de entrada nos Estados Unidos e no Canadá, locais dos amistosos de novembro, e, com a convocação antes da hora, terão mais tempo para isso.

Felipão já tinha adiantado na última quarta-feira que iria convocar Diego Costa para os amistosos de novembro. O atacante de 25 anos vive grande fase no Atlético de Madrid e é artilheiro do Campeonato Espanhol, o que atraiu o interesse de Vicente del Bosque, técnico da Espanha, que levantou a possibilidade de chamá-lo.

Como tem nacionalidade espanhola e nunca disputou jogos oficiais pelo Brasil - tem participação apenas nos amistosos de março, contra Itália e Rússia, quando foi chamado pela primeira vez por Felipão -, Diego Costa poderia jogar pela Espanha se assim quiser. Agora, porém, volta a ser convocado para defender a camisa brasileira.

Além de confirmar a convocação de Diego Costa, a lista prévia divulgada nesta sexta-feira pela CBF tem uma novidade: o zagueiro Marquinhos. Revelado pelo Corinthians, ele tem apenas 19 anos e está no futebol europeu desde 2012, passando primeiro pela Roma, na Itália, e jogando atualmente no Paris Saint-Germain, da França.

Marquinhos e Diego Costa são jogadores que vão passar pelos últimos testes de Felipão antes da definição do grupo da Copa. Na quinta-feira, o técnico completa a lista de convocados, talvez com mais novidades. Nos últimos amistosos do ano, o Brasil pega Honduras em 16 de novembro, em Miami, e o Chile três dias depois, em Toronto.

